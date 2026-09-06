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İsrail'in Aksa Uzaklaştırma Kararları 800'e Ulaştı

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Kudüs Valiliği, İsrail'in yıl başından bu yana 800 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı aldığını, bu kararların Yahudi bayramları öncesinde Filistinli sayısını azaltma amacı taşıdığını açıkladı.

İsrail'in, yıl başından bu yana 800 Filistinli hakkında Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma kararı çıkardığı belirtildi.

Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Aksa'dan uzaklaştırma kararlarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail makamları temmuzda 17, ağustosta 6, eylülün ilk haftasında da 15 uzaklaştırma kararı verdi.

Yıl başından ağustos sonuna kadar 785 uzaklaştırma kararı çıkarılırken, eylül ayı verileriyle birlikte bu sayı 800'e yükseldi.

Yahudi bayramlarının yaklaşmasıyla uzaklaştırma kararlarında artış yaşandı

Söz konusu uzaklaştırma kararlarının, yaklaşan Yahudi bayramları nedeniyle Aksa'daki Filistinli sayısını aza indirme amacı taşıyan sistematik bir politika doğrultusunda alındığı kaydedildi.

Filistinli sayısının azaltılmasıyla Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'daki baskınlarına ve yeni bir defakto durum dayatmalarına zemin hazırlandığı aktarıldı.

Mescid-i Aksa'nın ağustos sonuna kadar 40 bin 661 İsrailli tarafından basıldığına işaret edilen açıklamada, baskın sayısında yaşanan bu artışa mukabil Filistinlilere dönük uzaklaştırma kararlarının da arttığı belirtildi.

Yahudilerin dini yılbaşı bayramı olarak bilinen "Roş Haşana"'dan (12-13 Eylül) başlamak üzere Yom Kippur (Kefaret günü-21 Eylül), "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı 26 Eylül-2 Ekim) ve Simhat Tora (3-4 Ekim) bayramlarını kutlayacaklarına işaret edilen açıklamada, bu dönemde Aksa'ya baskınların artabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA
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