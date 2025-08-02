İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füzeyi Önledi

KUDÜS/SANA, 2 Ağustos (Xinhua) -- İsrail Savunma Kuvvetleri, cuma akşamı Yemen'den İsrail topraklarına doğru fırlatılan bir füzeyi başarıyla önlediğini duyurdu.

İsrail'in ulusal acil durum servisi Magen David Adom'dan yapılan açıklamada saldırı nedeniyle herhangi bir isabet veya can kaybı bildirilmediği belirtildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, füzenin fırlatılmasından kısa bir süre sonra alarm verirken, yaklaşık 5 dakika sonra Kudüs'ün batısı da dahil olmak üzere İsrail'in orta ve güney bölgelerinde geniş bir alanda hava savunma sirenleri duyulduğu ve bölgede yaşayanların sığınaklara koştuğu kaydedildi.

Füzenin fırlatılmasının ardından Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı geçici olarak iniş ve kalkışlara kapatıldı.

Yemen'deki Husiler, günün ilerleyen saatlerinde gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamada Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan "hipersonik balistik" bir füze fırlattıklarını ve saldırının "amacına ulaştığını" belirterek, binlerce İsrailliyi "sığınaklara koşmaya ve hava trafiğini durdurmaya" zorladıklarını ifade etti.

Grup, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" daha fazla saldırı düzenleyeceklerini vurguladı.