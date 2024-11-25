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İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

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ABD ve İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetimi Hizbullah ile gerçekleştirilecek ateşkes anlaşmasının genel hatlarını 'prensipte' kabul etti ve Lübnan yönetimine iletti. Söz konusu ateşkes önerisinin üç aşamadan oluştuğu belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gece İsrailli yetkililerle yaptığı güvenlik istişareleri sırasında Hizbullah'la yeni ortaya çıkan ateşkes anlaşmasını "prensipte" onayladığı öne sürüldü.

CNN International'ın haberine göre hükümete yakın kaynaklar, İsrail'in Lübnan hükümetine ilettiği anlaşmanın bazı ayrıntıları konusunda hâlâ çekinceleri olduğunu söyledi.

3 AŞAMADAN OLUŞUYOR

İsrail merkezli yayın organı Haaretz ise ateşkes önerisinin 3 aşamadan oluştuğunu iddia etti. Birinci aşamada Hizbullah güçleri Litani Nehri'nin kuzeyine çekilecek. Bu adımı İsrail güçlerinin konuşlu olduğu Lübnan sınırlarından çekilmesi izleyecek. Üçüncü ve son aşamada ise İsrail ve Lübnan arasında tartışma konusu olan sınır bölgelerinin tespit edilmesi için müzakereler start alacak. Öte yandan Hizbullah'ın çekildiği bölgelere ise Lübnan ordusu yerleşecek.

Söz konusu plan, 2006'da Hizbullah ile İsrail arasındaki savaşı sona erdiren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor.

"İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Öte yandan İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Lübnan'da ateşkese doğru ilerlendiğini ancak ele alınması gereken bazı "sorunlar" olduğunu belirtti. İsrail devlet televizyonuna konuşan ve adı açıklanmayan bir yetkili ise, Lübnan'da ateşkese varılması için yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme kaydedildiğini" söyledi. İsrailli yetkili, Lübnan'da ateşkese "her zamankinden daha yakın olunduğunu" dile getirerek, "Sürpriz olmazsa gelecek günlerde bir anlaşma (ateşkes) olabilir." ifadesini kullandı.

İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Sonunda anladılar İsrail'in güçlü olduğunu

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Haber YorumlarıKagan Kutlu:

Terör saldırısıyla bir yere varmak mümkün değildir.araplar sadece havlarlar.

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Haber Yorumlarıvatandaş:

anlaşma lübnanın israil toraklarına katılması ile sona mı ermiş

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