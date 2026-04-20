İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin perşembe günü Washington'da bir kez daha görüşmesi bekleniyor

İsrail ve Lübnan büyükelçilerinin ABD'nin başkenti Washington'da, 14 Nisan'da başlayan müzakerelerin devamı için ikinci kez bir araya geleceği bildirildi. ABD'nin arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde taraflar doğrudan müzakerelere başlama konusunda mutabık kalmıştı.

Haberde, ABD'nin başkenti Washington'da önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek toplantıya ilişkin başkaca detay paylaşılmadı.

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerde, taraflar doğrudan müzakerelere belirli bir zaman ve mekanda başlama konusunda mutabık kalmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmenin verimli geçtiği belirtilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında geçici ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla birlikte ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal ederek halkını zorla yerinden etmişti.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesinin ardından zorla yerinden edilen aileler güneydeki evlerine dönmeye başlamıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
