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İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Anlaşması Bekleniyor

İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Anlaşması Bekleniyor
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İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşmasının bu hafta içinde duyurulması bekleniyor. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, müzakerelerin olumlu bir şekilde ilerlediğini bildirdi.

I·SRAI·L-LÜBNAN SINIRI, 26 Kasım (Xinhua) -- İsrail devlet televizyonu Kan TV'nin pazartesi günkü haberine göre, İsrail ile Lübnan arasında bir ateşkes anlaşmasının bu hafta içinde duyurulması bekleniyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby de İsrail ile Lübnan'daki Hizbullah arasında ateşkes anlaşmasına yönelik müzakerelerin "çok olumlu bir yönde ilerlediğini" söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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