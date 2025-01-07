Üye Girişi
Haberler
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump: Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerini değerlendiren Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti

DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk: Görüşmeler olumlu geçti
Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi

Trump, Grönland'ı ilhak edeceğini açık açık söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Suriyeliler' çıkışı: Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık

"Siyasi bedel ödemeyi dahi göze aldık"

İsrail ve BAE Dışişleri Bakanları Abu Dabi'de Bir Araya Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri görüşmek üzere Abu Dabi'de bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'ye gittiği belirtildi.

Al Nahyan ve Saar'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede Al Nahyan ve Saar'ın bölgesel gelişmeler ve İsrail ile BAE arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
img

Donald Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Saygı duyduğum biri
img

Gözler bu tarihe çevrildi! Erdoğan, önemli müjdeler verecek
img

Kızını kaybeden Coşkun Göğen'i yıkan bir acı daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'dan Marmara uyarısı: Verilen sözler yerine gelmezse kaybederiz

Bakan Kurum vahim tablo için uyardı: Marmara'yı kaybedebiliriz
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda konuk olduğu Sivasspor'u 1-0 mağlup etti

Kartal'ın hasreti Sivas'ta bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri ne olacak? İlk bilgiler gelmeye başladı

Gözler vereceği müjdelerde! İlk bilgiler gelmeye başladı
Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler

Türkiye'nin tank satacağını duyunca küplere bindiler
43 bin TL'lik lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti!

Lambası kırık gelen Cem Yılmaz markayı ifşa etti
Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Ülkeyi karıştıran cinsel içerik videosu! Polis memuru görevden alındı

Son Dakika Haberleri

8 Ocak Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 8 Ocak Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Salı günü hangi diziler var? 6 Ocak Salı TV'de bu akşamki diziler ESHOT yarın grevde mi 8 Ocak Çarşamba? İzmir'de yarın otobüsler çalışıyor mu? Sivasspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Mide balonu ameliyatı yasaklandı mı 2025? Mekke'yi su mu bastı 2025? İZSU İzmir su kesintisi! 7-8 Ocak Ödemiş, Kiraz, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 7-8 Ocak Yüreğir, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Atakan Yılmaz neden gözaltına alındı, Atakan Yılmaz kimdir? Hudutsuz Sevda Miray Daner diziden ayrılıyor mu 2025? Zeynep öldü mü?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.