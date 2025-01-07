İsrail ve BAE Dışişleri Bakanları Abu Dabi'de Bir Araya Geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya geldi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Saar'ın, Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'ye gittiği belirtildi.

Al Nahyan ve Saar'ın Abu Dabi'de bir araya geldiği ifade edildi.

Görüşmede Al Nahyan ve Saar'ın bölgesel gelişmeler ve İsrail ile BAE arasındaki ikili ilişkileri ele aldığı kaydedildi.