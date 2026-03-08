Haberler

İsrail'in Saldırısı Sonrası Tahran'daki Şehran Petrol Deposunda Yangın Çıktı

Güncelleme:
İsrail ve ABD'nin İran'ın Tahran kentindeki petrol depolarına düzenlediği saldırılar sonucu Şehran bölgesinde yangınlar çıktı. Sızan yakıt, caddeler ve kanalizasyon sistemlerinde alevlere yol açtı.

(ANKARA) - İsrail ve ABD'nin İran'ın başkentİ Tahran'daki petrol depolarını hedef alan saldırıları sonucunda Şehran bölgesindeki petrol deposunda yangın çıktı, sızan yakıtın, caddelerin ve kanalizasyonların yanmasına neden olduğu bildirildi.

Tahran'daki Şehran petrol deposu, İsrail'in hava saldırıları sonrası vuruldu. Yetkililer, depodan sızan yakıtın, yollar ve kanalizasyon sistemlerini kapsayan alanlarda yanmaya devam ettiğini açıkladı.

Olay, İsrail Silahlı Kuvvetleri ve ABD'nin, Tahran'daki petrol depolarını hedef alan saldırılarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Yetkililer, Şehran deposunun yanı sıra başka depoların da hedef alındığını doğruladı ve yangınların çevre ve yollar üzerinde ciddi etkiler yarattığını belirtti.

Kaynak: ANKA
