İsrail ordusu, İran'dan yeni misilleme saldırısı başlatıldığını duyurdu

Güncelleme:
İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Saldırılara karşı hava savunma sistemleri devreye sokuldu ve tehdit altındaki bölgelerdeki vatandaşlara uyarı mesajları gönderildi.

İsrail ordusu, ABD ile birlikte saldırılar düzenledikleri İran'dan yeni hava saldırısı dalgası başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın düzenlediği misilleme saldırılarını engellemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İç Cephe Komutanlığı'nın tehdit altındaki bölgelerdeki cep telefonlarına uyarı mesajları gönderdiği aktarılan açıklamada, sığınaklara girilmesi uyarısında bulunuldu.

İran'ın düzenlediği son misilleme, bugün gerçekleştirdiği 7. dalga füze saldırısı oldu.

İsrail basını, İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı misillemesi nedeniyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin çaldığını aktardı.

