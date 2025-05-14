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İsrail ve ABD'den Gazze'de Ateşkes Müzakereleri

İsrail ve ABD'den Gazze'de Ateşkes Müzakereleri
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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff ile Gazze'deki ateşkes ve esir takası müzakereleri üzerine görüşme gerçekleştirdi. Netanyahu, Doha'ya bir müzakere heyeti gönderme kararı aldı. Hamas, insani yardımların girişini ve kalıcı bir ateşkesi talep ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Katar'ın Doha'da yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Witkoff ve Doha'ya giden İsrail müzakere heyetiyle Gazze'de tutulan esirler konusunda uzun görüşmeler yaptı.

Netanyahu, dün ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yüz yüze gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakereleri için Hamas ile dolaylı görüşmelere katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya bir heyet gönderme kararı almıştı.

İsrail basınındaki haberlerde, ABD Temsilcisi Witkoff'un sunduğu yeni taslağa göre, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki 10 esiri serbest bırakması karşılığında Gazze'ye insani yardımların girişinin başlayacağı ve 70 ila 90 gün arası geçici ateşkese gidilebileceği belirtiliyor.

İsrail, Gazze'deki saldırıları sonlandırmayı ve kalıcı ateşkesi reddediyor.

Buna karşın basına yansıdığına göre Hamas, Gazze'de kalıcı bir ateşkese gidilmesi, insani yardımların girişinin sağlanmasını talep ediyor, Gazze'nin idaresinin bağımsız teknokrat bir yapıya bırakılmasını kabul ediyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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