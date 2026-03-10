İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı

TEL ABD- İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı kaydedilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildi.

Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Tel Aviv olmak üzere, İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldığını, bazı bölgelerde hava savunma sistemlerinin ateşlenmesinden sonra gökyüzünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze düşüşüne ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını, direkt isabet bulunmadığını açıkladı.

İran'dan ateşlenen füzelerin yanı sıra, İsrail'in kuzey bölgelerinde Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle de sirenlerin çaldığı bildirildi.