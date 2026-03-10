Haberler

İran'ın misillemesi nedeniyle İsrail genelinde sirenler çaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın İsrail'e yönelik füzeli misillemesi sonucunda, Tel Aviv başta olmak üzere birçok bölgede sirenler çaldı. İsrail ordusu füzeleri önleme çalışmaları yaparken, halka sığınakta kalma talimatı verildi.

TEL ABD- İsrail'in saldırılar düzenlediği İran'ın füzeli misillemesi nedeniyle, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail genelinde sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin İsrail'e doğru ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

Tehdit altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları atıldığı kaydedilen açıklamada, bir sonraki duyuruya kadar sığınaklarda kalınması talimatı verildi.

Bölgedeki AA muhabiri, başta başkent Tel Aviv olmak üzere, İsrail'in birçok kentinde sirenler çaldığını, bazı bölgelerde hava savunma sistemlerinin ateşlenmesinden sonra gökyüzünden patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, füze düşüşüne ilişkin herhangi bir ihbar almadıklarını, direkt isabet bulunmadığını açıkladı.

İran'dan ateşlenen füzelerin yanı sıra, İsrail'in kuzey bölgelerinde Hizbullah'ın ateşlediği roketler nedeniyle de sirenlerin çaldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı

Türkiye-İspanya rüzgarına MSB de kayıtsız kalamadı
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Santiago Bernabeu Türk futboluyla yarışıyor

Yok böyle ciro! Tek başına Türk futboluyla yarışıyor
Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz

Türkiye'nin altın merkezindeki soygunun büyüklüğü inanılmaz
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti