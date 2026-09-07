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İsrail üniversiteleri, Gazze'ye saldırıları eleştiren 100 Filistinli öğrenciye ayrımcı ceza verdi

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İsrail üniversiteleri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırıma varan saldırıları eleştiren en az 100 Filistinli öğrenciye ayrımcı cezalar verdi.

İsrail üniversiteleri, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra Gazze Şeridi'ne düzenlediği soykırıma varan saldırıları eleştiren en az 100 Filistinli öğrenciye ayrımcı cezalar verdi.

İnsan hakları ve hukuk örgütü "Adalah", 7 Ekim 2023 sonrasında İsrail üniversitelerindeki Filistinli öğrencilerin karşılaştığı ayrımcı uygulamalara ilişkin bir rapor yayımladı.

Adalah'ın bu süreçte yaklaşık 40 akademik kurumdan onlarca öğrenciye açılan disiplin soruşturmalarını incelediği rapor, İsrail akademi dünyasının Yahudi ve Filistinli öğrenciler arasında "apartheid" niteliğinde iki ayrı disiplin sistemi oluşturduğunu ortaya koydu.

Rapora göre, İsrailli akademik kurumlar, 7 Ekim'i takip eden ilk günlerde siyasi baskı nedeniyle Filistinli öğrencilerin eğitimlerini askıya almaya, aleyhlerine disiplin işlemleri başlatmaya ve paylaşımlarını "teröre destek" olarak sınıflandırmaya başladı.

Bazı durumlarda, akademik kurumlar kendi öğrencilerini polise ihbar etti ve tutuklamalara yol açtı.

Kırka yakın akademik kurumdan 132 öğrenci bu konuda başvuru yaparken; öğrencilerin dörtte üçünden fazlasını kadınlar oluşturdu.

Adalah 100 öğrenciye hukuki temsil ve danışmanlık hizmeti sundu.

Seksenden fazla vakada akademik kurumlar herhangi bir soruşturma yapmadan Filistinli öğrencilere geçici uzaklaştırma uygularken, 20 vakada ise öğrenciler kalıcı olarak okuldan atıldı veya bir ila beş yıl uzaklaştırıldı.

İsrail hükümetinin politikasına, İsrail ordusuna veya Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin eleştiriler, 7 Ekim ile ilgili içerikler, Gazze Şeridi'ndeki vahim insani durum, Kur'an ayetleri dahil dini ifadeler, ve Filistin kimliğini simgeleyen görsel semboller öğrenciler hakkında disiplin işlemlerinin başlatılmasına neden oldu.

Raporda, bazı durumlarda, bir gönderiyi sadece beğenmek, profilde Filistin bayrağı veya "Filistin" kelimesini kullanmak, bir haber paylaşmak ya da Gazze sakinleri için dua etmenin bile bir şikayet veya disiplin işleminin başlatılması için yeterli olduğuna dikkati çekildi.

Kurumların Filistinli öğrencilerin akademik çalışmalarla ilgisi olmayan özel paylaşımları için de disiplin yetkilerini kullandığı belirtilen raporda, aşırı, kışkırtıcı ve ırkçı söylemlerin yer aldığı durumlarda bile Yahudi öğrencilere karşı aynı uygulamanın yapılmadığı vurgulandı.

Raporda, İsrail akademisinin, öğrencilerin eğitimlerini düzenleyen bir kurum olmaktan çıkıp, ifade özgürlüklerini denetleyen ve Filistin kimliğine, dine, dayanışmaya ve eleştiriye ilişkin??????? hangi ifadelerin meşru olduğuna karar veren bir kuruma dönüştüğü savunuldu.

İsrail'de nüfusun yaklaşık yüzde 20'sini 1948 Arapları diye isimlendirilen Filistinliler oluşturuyor.

Filistinliler, Yahudi toplumunda radikalleşmenin yükselişi ve siyasi baskılar nedeniyle mevcut ayrımcı uygulamalara yenilerinin eklendiğini belirtiyor.

Kaynak: AA
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