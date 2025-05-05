İsrail Ultra-Ortodoks Partileri Askerlik Muafiyeti İçin Meclis Boykotuna Gidiyor

İsrail'de koalisyon hükümetinin Ultra-Ortodoks partileri Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği, Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim alan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme yapılmaması nedeniyle meclis oylamalarını boykot etme kararı aldı.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin çarşamba gününden itibaren meclis oylamalarını boykot etme kararını hayata geçireceği bildirildi.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği partilerinin İsrail Meclisindeki koalisyon sözcüsü Ofir Katz'a, çarşamba günü yapılacak genel kurul oturumunda tasarıları boykot etme konusunda birlikte hareket edeceklerini bildirdiği kaydedildi.

Haredi haber sitesi Kikar Hashabat'a konuşan Birleşik Tevrat Yahudiliği milletvekili Yaakov Asher, 27 Temmuz'da sona erecek yasama döneminin sonuna kadar Yelşiva öğrencilerini askerlikten muaf tutan yasanın geçirilmemesi halinde partisinin hükümette yer almayacağını duyurdu.

Hükümete 2025 devlet bütçesinin geçirilmesi konusunda esneklik gösterdiklerini ve Haredi öğrencileri askerlikten muaf tutacak yasal düzenleme yapılması için zaman tanıdıklarını belirten Asher, daha fazla beklemeyeceklerini vurguladı.

Yasanın çarşamba günkü oturumda geçmemesi halinde "Böyle bir hükümette yer almakta çok büyük sorun yaşayacağız, nokta." ifadesini kullanan Asher, Haredileri "sabıkalı" bireylere dönüştüren bir hükümetin parçası olmayacaklarını aktardı.

Güvenlik kabinesinde onaylanan Gazze'de işgalin genişletilmesi ve saldırıların yoğunlaştırılması planları kapsamında yedek askerleri silah altına alma hazırlıklarının yürütüldüğü bildiriliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Gazze Şeridi'ne başlatacakları kapsamlı saldırılar için ordunun "Harediler de dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerini silah altına almak için çalışacağını" aktardı.

Şas lideri, daha önce de hükümeti devirmekle tehdit etmişti

İsrail'de Ultra Ortodoks (Haredi) Şas Partisi lideri Arye Deri, 29 Ocak'ta, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenlemenin Meclisten geçirilmemesi halinde Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti devirme tehdidinde bulunmuştu.

Deri, Yeşivalarda eğitim alan Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasal düzenleme için Netanyahu'ya 2 ay süre tanımıştı.

Haredilerin askerlikten muaf tutulması tartışması

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Savunma Bakanı Yisrael Katz, 15 Kasım'da ordunun 7 bin Harediyi askere çağırma kararını onaylamıştı.

İsrail ordusu, ocak ayında, verilen emirler doğrultusunda çağrıldığı halde askere gitmemekte direnen Harediler'e cezai işlem başlatılacağını duyurmuştu.

Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyordu.

İsrail yasalarına göre, 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.