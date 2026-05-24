İsrail basınına göre Tel Aviv yönetimi, ABD ile İran arasında muhtemel "geçici bir anlaşmadan" endişeli

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Trump'ın İran'la nükleer konuda geçici anlaşma imzalamasından endişe duyduğunu yazdı. İsrail, anlaşmanın temel meseleleri ele almadığı ve İran'ın ABD'yi oyaladığı görüşünde.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer meselenin ele alınmasını erteleyecek "geçici anlaşma" imzalamaya doğru ilerlemesinden endişe duyduğunu yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail'in Trump'ın İran ile "sınırlı bir geçici anlaşma" imzalamasından endişe duyduğu belirtildi.

İsrail'in İran'ın nükleer programıyla ilgili temel meseleleri ele almayan bir anlaşma olasılığından tedirgin olduğu vurgulanan haberde, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun kaldırılması, uranyum zenginleştirilmesinin yasaklanması konusu ile balistik füze programının İsrail'in "temel sorunlarının" başında geldiği ifade edildi.

Haberde, İsrail güvenlik birimlerinin İran'ın ABD'yi "oyaladığına" ve nükleer konusunda kapsamlı bir anlaşmaya varılma şansının "düşük" olduğuna inandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Said Amori
