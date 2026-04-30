İsrail televizyonu: İsrail ordusu, Lübnan'daki iki tugayını işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye kaydırdı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki iki tugayını işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ne kaydırdığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki askeri güçlerini azaltmaya başladığı aktarıldı.

Haberde, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdüren Paraşütçü Tugayı'nın Gazze Şeridi'ne, Nahal Tugayı'nın ise işgal altındaki Batı Şeria'ya sevk edildiği belirtildi.

Lübnan'da konuşlu 162. ve 98. Tümenlerin ise İsrail'in güneyine Gazze Şeridi çevresine nakledilmesi kararının alındığı belirtildi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, son olarak işgal girişimine katılan 98. Tümen ile beraber bölgede aktif olarak 6 birliği bulunuyordu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 500'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.