İsrail, Tebriz'i Hedef Aldı: Yeni Saldırı Gerçekleşti
İsrail ordusu, İran'ın Tebriz kentinde bir rafineriyi hedef alarak yeni bir saldırıda bulundu. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde kentten dumanlar yükselirken, yerel kaynaklar patlama sesleri duyulduğunu ve halkın panik yaşadığını bildirdi. İlk saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti.
- İsrail, Tebriz'i bir kez daha vurdu
TEBRİZ - İsrail ordusu, İran'ın Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentine bir kez daha gerçekleştirdi. İran medyası İsrail'in Tebriz rafinerisi yakınlarını hedef aldığını aktardı.
İsrail, İran'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Doğu Azerbaycan eyaletinde bulunan Tebriz kentini bir kez daha hedef aldı. Saldırıya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarından dumanların yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, kentte patlama seslerinin duyulduğunu ve halkın büyük panik yaşadığını aktardı. Mehr Haber Ajansı, İsrail'in Tebriz rafinerisi yakınlarını hedef aldığını, tesisten duman yükseldiğini aktardı.
Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kentteki ilk saldırılarda 18 kişi hayatını kaybetmişti
Doğu Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mecid Ferşi dün yaptığı açıklamada, Tebriz'e yönelik saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 35 kişinin yaralandığını duyurmuştu.