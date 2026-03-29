İsrail, Tahran'da komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, Tahran'da İran'ın askeri hedeflerine yönelik geniş çaplı hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırılarda geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesisleri hedef alındı.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran'a, İran'ın askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırı dalgasının yürütüldüğü ifade edildi.

İran'ın komuta merkezlerini "mobil birimlere" taşımaya başladığının tespit edildiği öne sürülen açıklamada, saldırılarda söz konusu komuta merkezlerinin vurulduğu iddia edildi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda balistik füze üretim merkezleri ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ve gözlem noktalarının da hedef alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu pazar sabah saatlerinde Tahran'a yönelik bir başka hava saldırısı dalgasını daha tamamladığını açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran'a yönelik son hava saldırısına ilişkin detay paylaşılmadı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran, ABD'ye ait 700 milyon dolarlık casus uçağını havaya uçurdu

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular

Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Türklere çağrıda bulundular
Nestle'nin, içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı

Koca tırı çaldılar! İçindekini tahmin edemezsiniz
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...

Canlı yayında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi

CHP lideri Özel, özür diledi
Savaşa yeni katılan Husilerin durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar

Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
Kasiyerle tartışan askeri personel aracıyla istasyona daldı

Askeri personel akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı