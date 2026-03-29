İsrail, Tahran'da komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını ileri sürdü

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezine gerçekleştirdiği hava saldırılarında geçici komuta merkezleri ve silah üretim tesislerini hedef aldığını iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, dün Tahran'a, İran'ın askeri altyapısını hedef alan geniş çaplı saldırı dalgasının yürütüldüğü ifade edildi.

İran'ın komuta merkezlerini "mobil birimlere" taşımaya başladığının tespit edildiği öne sürülen açıklamada, saldırılarda söz konusu komuta merkezlerinin vurulduğu iddia edildi.

Cumartesi günü gerçekleştirilen saldırılarda balistik füze üretim merkezleri ve depolama tesislerinin yanı sıra hava savunma sistemleri ve gözlem noktalarının da hedef alındığı öne sürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu pazar sabah saatlerinde Tahran'a yönelik bir başka hava saldırısı dalgasını daha tamamladığını açıkladı.

İsrail savaş uçaklarının Tahran'a yönelik son hava saldırısına ilişkin detay paylaşılmadı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.