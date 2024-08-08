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İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu

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İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.

Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.

1 ÇOCUK ÖLDÜ, 10 SİVİL YARALANDI

Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ

Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Güncel

Suriye İsrail Çocuk Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

VEFA:

Ne oldu bu Rusya'ya İsrail ha bire Suriye'ye sallıyor füzeleri Rusya'dan tık yok. Bunların gücü sadece bize mi yetiyor!..

52
4
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Doğrucu:

Erkek adam vurur… vurdum vurucam demez..

19
1
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Volkan Çolak:

valla 4 ülkeyi birden vuruyor şaka gibi hava savunma yokmu İran'ın Suriye nin yemenin Lübnan'ın vay be

19
0
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Cafer KILIÇ:

Nerede bu İslam ülkeleri İsrail her tarafa saldırıyor

14
1
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Yücel Atakan:

Rusya müttefikim suriye ,ve iran a karşı saldırı olursa hava savunmalarımız müdehale edecek diyordu eee suriyede 500 kez israil saldırı yaptı nerede suriyedeki rus üssündeki s400 ler çalışmıyormu yoksa israilden mi korkuyor israilli iş adamları ekonomiyi bozar diye esad hak ediyor

12
0
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