İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde bulunan Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. İsrail makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail'in, Suriye'nin Humus ilindeki Şuayerat Askeri havaalanına hava saldırısı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
Suriye yönetimine yakın sosyal medya hesapları, İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki Şuayerat Askeri havaalanına saldırı düzenlediğini iddia etti.
1 ÇOCUK ÖLDÜ, 10 SİVİL YARALANDI
Paylaşımlarda, "Saldırıda 1 çocuk öldü, 10 sivil yaralandı. Maddi hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı. İsrail makamlarından ise saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
SURİYE-İSRAİL SINIRI HAREKETLİ
Şam ve kırsalındaki bölgelerde Suriye ordusu ve İran destekli terörist grupların yanı sıra Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.