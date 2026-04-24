İsrail, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Ultra Ortodoks Yahudilere dini okul planını onayladı

İsrail, Filistinlileri sürgün ederek "Yahudileştirmeyi" hedeflediği işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler için dini okul (Yeşiva) inşasına ilişkin planı onayladı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu İr Amim'den yapılan açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimine bağlı Kudüs Bölge Planlama Komitesi, İr Amim ve Şeyh Cerrah Toplum Derneği'nin Yahudi dini okulu inşası planına yaptığı itirazı reddetti.

Uygulanması halinde planın Şeyh Cerrah'taki Filistin topraklarını gasbeden İsrailli varlığını ciddi oranda artıracağını vurgulayan açıklamada, mahalle sakini Filistinlilerin sürgün edilme riskiyle karşı karşıya kalabileceğinin altı çizildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kentsel dönüşüm adı altında yasa dışı yerleşimleri genişletme çabaları bağlamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Mahallede yasa dışı yerleşimler inşa edilmesi ve bölgeyi Filistinli kimliğinden kopartmak için "kurumsallaşmış bir strateji" izleyen İsrail makamlarının resmen onayladığı plan çerçevesinde Şeyh Cerrah Camisi'nin tam karşısında bulunan 5 dönümlük araziye 11 katlı bir Haredi dini okulu inşa edilecek.

Öte yandan "Filistinlilerden gasbedilen topraklarda İsrailliler için inşa et" politikasını sürdüren İsrail yönetimi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "kentsel dönüşüm" adı altında mahallede yaklaşık 2 bin konut inşa etmeyi de hedefliyor.

Şeyh Cerrah Mahallesi, Yahudi yerleşimci grupların hedefinde

İsrail, 1950'de çıkardığı "Gaiplik Yasası"yla 1948'deki savaştan kaçarak evlerini terk eden Filistinlilerin mülklerini istimlak etmişti. İsrail topraklarındaki evlerinden kaçan Filistinliler de Doğu Kudüs'teki evlere yerleştirilmişti.

İsrail'in Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal etmesinden sonra 1970'de çıkardığı "Yasal ve İdari İşler Yasası" ile İsraillilere 1948 öncesindeki mülkleri üzerinde yeniden hak iddia etmesinin önünü açmıştı.

Hak örgütlerine göre, Yahudi radikal gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde önceden mülkü bulunan İsrailli ailelere ulaşıp, yargı süreçleriyle ilgili avukatlık ücretlerini de karşılayarak, bu mülkleri İsrailli ailelerden satın almıştı.

Filistin topraklarını gasbeden gruplar, daha sonra İsrail yargısına başvurarak çoğu üç kuşaktır bu evlerde yaşayan Filistinli aileler hakkında zorla evlerinden çıkarılmaları yönünde kararlar aldırmıştı.

Üç dinin kutsal mekanlarına ev sahipliği yapan Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun zamandır Yahudi yerleşimci grupların hedefindeydi.

Burada yaşayan Filistinlilerin tehcir edilmesi çabası, Mayıs 2021'de Filistin coğrafyasında geniş tepkiyle karşılanmış, yaşanan gerilim İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla sonuçlanmış ve uzun süre dünya gündeminde kalmıştı.