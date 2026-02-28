Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Savunma Kuvvetleri: İran Rejiminin Stratejik Savunma Sistemlerine Yönelik Geniş Çaplı Saldırı Tamamlandı

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir saldırının tamamlandığını duyurdu. Saldırıda Batı İran'daki Kermanşah bölgesindeki gelişmiş SA-65 sistemi de hedef alındı.

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, "İran rejiminin stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir saldırının tamamlandığını" bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'a yönelik saldırılarda son duruma ilişkin açıklama yaptı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir saldırıyı tamamladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı İran'daki Kermanşah bölgesindeki gelişmiş bir SA-65 sistemi de dahil olmak üzere birden fazla stratejik hava savunma sistemini vurdu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
