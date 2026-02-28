ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Savunma Kuvvetleri: İran Rejiminin Stratejik Savunma Sistemlerine Yönelik Geniş Çaplı Saldırı Tamamlandı
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail Savunma Kuvvetleri, İran rejiminin stratejik savunma sistemlerine yönelik geniş çaplı bir saldırıyı tamamladı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Batı İran'daki Kermanşah bölgesindeki gelişmiş bir SA-65 sistemi de dahil olmak üzere birden fazla stratejik hava savunma sistemini vurdu" ifadelerine yer verildi.