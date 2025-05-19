İsrail Savunma Bakanlığı, Helikopterler İçin 55 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Helikopterler İçin 55 Milyon Dolarlık Anlaşma İmzaladı
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İsrail Savunma Bakanlığı, Elbit Systems ile savaş helikopterlerine gelişmiş koruma sistemleri tedarik etmek için 55 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı. Bu sistemler, helikopterlerin tehditleri tespit etme ve güdümlü füzeleri saptırma yeteneğine sahip olacak.

İsrail Savunma Bakanlığı, helikopterler için gelişmiş koruma sistemleri satın almak üzere savunma şirketi Elbit Systems'le 55 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

Bakanlık açıklamasında, İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile Kara Şahin ve Apaçi savaş helikopterlerine gelişmiş koruma sistemleri tedarik edilmesi için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

İsrail savaş helikopterlerinin anlaşma ile tehditleri tespit etme, etkisiz hale getirme ve güdümlü füze saptırma teknolojisine sahip olacağı aktarıldı.

Elbit Systems ile İsrail Savunma Bakanlığı arasında varılan 55 milyon dolar değerindeki anlaşmanın yıl sürmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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