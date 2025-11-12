İsrail Savunma Bakanı, Ordu Radyosunun Kapatılması İçin Tasarı Hazırladı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordu radyosunun kapatılmasına yönelik bir karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını bildirdi.

Katz, yaptığı yazılı açıklamada, ordu radyosunun yayınlarına devam etmesinin İsrail ordusunu "siyasi söyleme zorladığını" savundu.

Son 2 yılda çok sayıda asker ve ailesinin "ordu radyosunun kendilerini temsil etmediği ve savaş çabalarını baltaladığı" yönünde şikayette bulunduğunu ileri süren Katz, bu radyonun kapatılması gerektiğini söyledi.

Bakan Katz, radyonun kapatılmasına yönelik karar tasarısını hükümetin onayına sunacağını kaydetti.

İsrail ordu radyosunun askerlerin "sesi olmak yerine İsrail ordusuna ve askerlerine saldırılan bir platform haline geldiğini" iddia eden Katz, hükümetin tasarıya onay vermesi halinde 1 Mart 2026'da radyonun yayın hayatına son verileceğini aktardı.

Katz'ın kapatmayı planladığı ve İsrail ordusu tarafından işletilen radyo, yayın hayatına 1950'de başlamıştı.