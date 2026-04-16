İsrail Savunma Bakanı Katz'dan anlaşmaya varmaması halinde İran'a şiddetli saldırı tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile müzakerelerde anlaşmaya varmadığı takdirde İran'a daha şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Katz bir törende yaptığı konuşmada, ABD ile 8 Nisan'da varılan geçici ateşkese kadar 40 gün boyunca saldırılar düzenledikleri İran'ın "tarihi bir yol ayrımında" olduğunu ileri sürdü.

Katz, ABD ile yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varılmaması halinde, " İran'da henüz hedef alınmayan noktalara yönelik saldırıların, daha önce vurulan hedeflere kıyasla çok daha acı verici olacağı görülecektir." ifadelerini kullandı.

Seçimin Tahran yönetiminin elinde olduğunu ileri süren Katz, " İran'ın tüm stratejik hedeflerini ve yeteneklerini yok ettik ve gerekirse bunu tekrar yapacağız." dedi.

Pakistan'daki müzakerelerde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.