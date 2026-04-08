İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'daki Hizbullah lideri Kasım'a suikast tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine düzenlediği saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu. Katz, saldırıların Lübnan'daki en büyük toplu darbe olduğunu belirtirken, operasyonların devam edeceği mesajını verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan genelinde düzenlediği şiddetli saldırıların ardından Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu.

Katz, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan genelinde karargahlarda bulunan Hizbullah mensuplarını hedef aldığını ileri sürdü.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'ı daha önce uyardıklarını söyleyen Katz, "Sırası gelecek" diyerek suikast tehdidinde bulundu.

Katz, Lübnan genelinde 10 dakikada 100 noktaya gerçekleştirilen saldırıların "Lübnan'daki en büyük toplu darbe olduğunu" savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu İran ile Lübnan cephelerinin ayrılmasında ısrarcı olduğu için tebrik ettiğini söyleyen Katz, Lübnan'a yönelik saldırıların süreceği mesajı verdi.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
