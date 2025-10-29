Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Sert Tehdit

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki ateşkesin yeniden uygulamaya başlandığını belirtirken, Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini tehdit etti. Katz, saldırılar sonucu Hamas'ın birçok komutanının öldüğünü öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun Gazze'deki ateşkesi yeniden uygulamaya başladığını açıklamasının ardından, Hamas'ın yurt dışındaki lider kadrosunun "dokunulmazlığının olmadığını" ifade ederek, tehdit etti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun Gazze'ye salı gecesinden itibaren düzenlediği şiddetli saldırılarda Hamas'ın "onlarca komutanının" öldürüldüğünü ileri sürdü.

Hamas'ın "gerek takım elbise giyenler gerekse tünelde saklanan" diye nitelediği liderlik kadrosu için "herhangi bir dokunulmazlık bulunmadığını, İsrail askerlerine el uzatanın elinin kesileceğini" öne süren Katz, böylece Hamas'ın yurt dışındaki liderlerini de tehdit etti.

İsrail ordusu, dünden beri düzenlediği şiddetli saldırıların ardından, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuştu.

İsrail basınındaki haberlere göre, ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini savunan İsrail ordusunun salı akşamından itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 90'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, 29 Eylül'de, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi sırasında Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi telefonla arayarak Doha'ya 9 Eylül'de düzenledikleri hava saldırısından dolayı özür dilemişti.

Kaynak: AA / Enes Canlı - Güncel
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Herkes yeni atanan Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan'ı konuşuyor

Herkes ilçeye atanan yeni kaymakamı konuşuyor
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Skandal olay! Küçücük çocukları nişanladılar

Skandal görüntüler! Küçücük çocuklara nişan töreni yapıldı
Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı

Emniyet müdürü de bunu yaparsa! Gözaltına alınıp tutuklandı
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi

Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Bu ay nasıl geçineceğim?

Maaşını açıklayan ücretli öğretmenden haklı isyan: Nasıl geçineceğim?
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj

Ateşkes bitti mi? Trump'tan saldırı sonrası dikkat çeken açıklama
Bahis operasyonunda adı geçen 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahis oynayan 7 üst klasman hakemin karnesi ortaya çıktı
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.