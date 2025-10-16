Haberler

İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamas'a Karşı Kapsamlı Plan Talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'deki ateşkesin bozulması halinde Hamas'a karşı kapsamlı bir plan hazırlanmasını istedi. Katz, orduya hazırlanacak planın ABD ile koordineli bir şekilde uygulanacağını açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Gazze'de ateşkesin bozulması durumunda İsrail ordusuna Hamas'a karşı "kapsamlı bir plan hazırlama" talimatı verdiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve üst düzey generallerle bir toplantı yaptı.

İsrail Savunma Bakanı, orduya "Hamas'ın ateşkes planını uygulamaktan vazgeçmesi ve saldırıların yeniden başlaması durumunda Hamas'ın tamamen yenilgiye uğratılması için bir plan hazırlanması" talimatı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planının Gazze'nin silahsızlandırılmasını kapsadığını belirten Katz, İsrail'in de ABD liderliğindeki uluslararası güçle birlikte Gazze'deki tünelleri yok etmek için harekete geçeceğini ifade etti.

Katz, Hamas'ın anlaşmayı uygulamayı reddetmesi durumunda İsrail'in ABD koordinasyonunda saldırılara yeniden başlayacağını söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün saat 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
500
