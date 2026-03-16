İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'ın güneyinde Gazze'dekine benzer bir yıkım tehdidinde bulundu

TEL İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, şiddetli saldırılarla hedef aldıkları Lübnan'ın güneyine başlattıkları kara saldırılarıyla gerçekleştirecekleri yıkımın Gazze Şeridi'ndeki yıkıma benzeyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran ve Lübnan'a yürüttükleri saldırılara ilişkin Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tamir Yadai, İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Shlomi Binder ve diğer üst düzey askeri yetkililerle değerlendirme toplantısı yaptı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve kendisinin İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyine kara saldırıları talimatı verdiklerini belirten Katz, Gazze Şeridi'nin Refah, Beyt Hanun ve diğer bölgelerinde yarattıkları yıkımın benzerini Lübnan'ın güneyinde de gerçekleştireceklerini belirtti.

Söz konusu kara saldırılarında Hizbullah hedefleri ve altyapısını hedef alacaklarını öne süren Katz, Litani Nehri'nin güneyinden zorla sürdükleri on binlerce Lübnanlı'nın "İsrail'in kuzeyinde güvenlik sağlanana kadar" evlerine dönmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ı suikastle hedef alacakları tehdidinde buluna Katz, "Eğer Naim Kasım, Nasrallah ve Hameney'i bu kadar özlüyorsa yakında cehennemin derinliklerinde, kötülük ekseninin etkisiz hale getirilmiş tüm üyeleriyle buluşabilecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, yoğun saldırılarla hedef aldığı Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmek için son birkaç gündür kilit noktaları hedef alan kara saldırıları başlattığını duyurmuştu.

Kara saldırısının Hizbullah'a karşı Lübnan'ın güneyindeki "tampon bölgeyi" genişletmek amacıyla başlatıldığı ileri sürülmüştü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 850 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 105 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü

İsrail'in başlattığı kara harekatından ilk görüntü
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti

Trump'a büyük şok! Bel bağladığı ülkelerin tamamı "Yokuz" dedi
Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi

Dünyayı tedirgin eden krizi çözecek Türkiye hamlesi
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail

Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
Seçimi kazanınca kendinden geçti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada

Evine giren hırsızın aklını aldı! O anlar saniye saniye kamerada
Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda Güler damgası

Bombayı gece yarısı patlattılar! Oscar Ödülleri'ne Arda damgası
Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Cezaevinde de kasası doluyor
Netanyahu öldü mü? Kafedeki görüntülerle ilgili gündem yaratacak gerçek

Netanyahu gerçekten öldü mü? "Kafedeyim" dedi, gerçek çok başka çıktı
İstanbul'da kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü

Kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kireç döktü