İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ile yaşadığı tartışmanın şahsi bir yönü olmadığını iddia etti

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin hazırlanan rapor ve atamalar konusunda yaşadığı tartışmanın şahsi veya siyasi bir yönü olmadığını ileri sürdü.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Zamir'i aldığı kararları kendisiyle istişare etmemekle suçladı.

İsrail Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı Zamir'in 7 Ekim 2023'te yaşananları araştırmak için oluşturduğu komiteyi desteklediğini, fakat raporlar kendisine sunulduğunda komitenin araştırmalarının, eski ordu soruşturmalarının tekrarı olduğunun anlaşıldığını ileri sürdü.

"(Zamir) Beni bu önemli süreçte bilgilendirmeden ve danışmadan subayları çağırıp onlara çeşitli yaptırımlar uyguladığında şaşırdım." ifadelerini kullanan Katz, atamalar konusunda, gerekli soruşturmaların yapılması için Genelkurmay Başkanı'ndan 30 gün beklemesini istemesine rağmen Zamir'in bu talebe uymadığını ve atama görüşmelerini sürdürdüğünü kaydetti.

Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile 7 Ekim 2023'te yaşananlara ilişkin hazırlanan rapor ve atamalar konusunda yaşadığı tartışmanın, şahsi veya siyasi bir yönü olmadığını iddia etti.

Katz-Zamir tartışması

İsrail ordusunun 7 Ekim'deki başarısızlığına ilişkin soruşturma yürütmek için bir heyet atayan İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, heyetin raporu doğrultusunda Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının 7 Ekim 2023'te düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu sırasında başarısızlık gösterdikleri gerekçesiyle bazı komutanları, istifa etmiş olmalarına rağmen görevden almıştı.

Zamir, mevcut istihbarat, hava kuvvetleri ve donanma komutanlarına da 7 Ekim'deki başarısızlıkları nedeniyle kınama cezası kararı vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı Zamir'in adımına karşı, 7 Ekim'e ilişkin soruşturmasını inceleyen bağımsız heyetin kararlarının gözden geçirilmesi kararı alarak Savunma Bakanlığı Denetçisi Yair Volansky'i görevlendirmişti.

Ayrıca Katz, Volansky'nin sunacağı yeni rapora kadar İsrail ordusundaki atamaları dondurma kararı da almıştı.

Zamir, bu adımlara sert bir şekilde cevap vererek Savunma Bakanı'nın kararına rağmen atama görüşmelerini sürdüreceğini ve kararları onaya sunacağını vurgulamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, araya girerek tarafları bir araya getirmeye çalışsa da başarılı olamamıştı.

Katz, Zamir'in emekli asker Giltman'ı terfi ettirme ve kara kuvvetleri karargah komutanı olarak atama kararını reddetmişti.