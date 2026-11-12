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İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze saldırılarına yasal onay gerekmediğini savundu

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılar için muhalefetten veya yasal merciden onay gerekmediğini savundu. Katz, bu açıklamayı Eisenkot'un Netanyahu'ya yönelik acil olmayan saldırılara kalkışmama uyarısına yanıt olarak yaptı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, hükümet kurma yetkisi alan Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğundan İsrail ordusuna saldırı talimatı vermek için izin almayacaklarını ifade etti.

Mevcut geçici hükümetin Savunma Bakanı Katz, Eisenkot'un Başbakan Binyamin Netanyahu'dan kendisine düzenli brifing vermesini ve acil olmayan askeri saldırılara kalkışmamasını istemesine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gazze Şeridi, Lübnan, Suriye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılar için muhalefetten veya herhangi bir yasal merciden onay almalarına gerek olmadığını öne süren Katz, "Tek bir başbakan, İsrail ordusuna talimat veren tek bir savunma bakanı ve İsrail'in güvenliği ve vatandaşlarının korunmasına ilişkin tüm kararları almaktan sorumlu ve elbette yerleşik ve gerekli denetime tabi olan tek bir hükümet vardır." ifadelerini kullandı.

Katz, İran konusunda da geçici hükümetin İsrail ordusu ile tam bir koordinasyon içinde olduğunu ve koşullar gerektirdiği ölçüde bu durumun böyle devam edeceğini dile getirdi.

İsrail'in İran'a yönelik bir saldırı gerçekleştirme ihtimali gündemdeki yerini korurken, hükümet kurma yetkisi alan Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "acil olmayan" askeri saldırılara kalkışmama uyarısında bulunmuştu.

Eisenkot, Netanyahu'ya gönderdiği mektupta, "Yeni bir hükümetin yemin törenine kadar bekleyebilecek tehlikeli adımlara karşı itidal ve ihtiyat gösterin." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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