İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'den tamamen çekilmeyeceklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceklerini ifade etti ve Hamas'ın silahsızlanmaması durumunda İsrail'in gerekli adımları atacağını belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın planına rağmen Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmeyeceklerini belirtti.

Katz, İsrail'de bir gazeteye verdiği demeçte Gazze konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıkladığı plana göre Hamas'ın silah bırakması gerektiğini söyleyen Katz, Filistinli grubun bu adımı atmaması halinde İsrail'in "Hamas'ı silahsızlandıracağını" savundu.

Katz, Trump'ın açıkladığı planın aksine İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmeyeceğini dile getirerek "İsrail asla Gazze topraklarını terk etmeyecek. Yerleşim yerlerini korumak için Gazze içinde bir güvenlik şeridi olacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıkladığı plan, İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesi, Hamas'ın ise silah bırakmasını içeriyor.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
