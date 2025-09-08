Haberler

İsrail Savaş Uçaklarından Humus'a Hava Saldırısı

Güncelleme:
İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin Humus iline hava saldırısı düzenleyerek bir askeri noktadaki hava savunma sistemlerini hedef aldı. Saldırı sırasında Lazkiye ilinden de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İsrail'e ait savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimlerdeki Humus iline hava saldırısı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları, Humus çevresini hava saldırısıyla hedef aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, saldırıda Humus çevresinde yer alan bir askeri noktadaki hava savunma sistemleri vuruldu.

Yerel kaynaklara göre, Suriye'nin sahil bölgesindeki Lazkiye ilinde de şiddetli patlama sesi duyuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
