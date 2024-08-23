İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın güneyindeki Hamadiye otoyolunda bir aracı hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü. Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Ayta el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İSRAİL-LÜBNAN SINIRI HAREKETLİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 8 Ekim 2023 - 20 Ağustos 2024 tarihleri arasında İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılarda 564 kişinin öldüğü, bin 848 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Ölenlerin yüzde 93'ünün Lübnan vatandaşı olduğu ifade edildi.

İsrail saldırıları nedeniyle Lübnan'da 110 bin 99 kişinin de yerinden edildiği aktarıldı. İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.