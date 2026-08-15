Ateşkese Rağmen İsrail'den Lübnan'a Hava Saldırısı

İsrail savaş uçaklarının, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Deyr ez-Zahrani beldesine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Deyr ez-Zahrani beldesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, İsrail saldırısının ardından bölgede büyük bir panik ve yıkımın olduğu görüldü.

İsrail ordusunun bu sabah, Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki işgale katılan birliklerine yönelik bir ihlalde bulunulduğunu iddia ederek Nebatiye ve Ensar'da Hizbullah altyapısına saldırı düzenlendiğini ileri sürmüştü.

İsrail'in Lübnan'daki saldırıları

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 335 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA