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İsrail Savaş Uçakları Lübnan'da Sivilleri Hedef Aldı

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İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Hola beldesinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi. Lübnan'ın güneyindeki diğer bölgeler de topçu ateşi ve ağır makineli tüfeklerle vuruldu. İsrail ordusu ise Hizbullah'a ait 3 karargaha saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Hola beldesinde bir eve düzenlediği saldırı sonucu 2 sivil yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, güneydeki Hamamir bölgesinde bir evin İsrail saldırısında hedef alınması sonucu iki kişi öldü.

Ölenlerin sivil ve civar köylerde süt satıcılığı yaptığı kaydedildi.

Bu arada Yarin, Nakura ve Dahira beldelerinin çevrelerinin topçu ateşiyle vurulduğu ve Ayta eş-Şaab beldesine ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığı aktarıldı.

Öte yandan, İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 karargaha saldırılar düzenlendiği duyuruldu.

Saldırılarda güneydeki, Beyt Cubeyl'de askeri bir binanın yanı sıra, Kana ve Beraşiyt bölgelerinde Hizbullah'ın yönetim karargahlarının vurulduğu ifade edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırının gece saatlerinde Bekaa bölgesine gerçekleştirildiğini belirtti.

Adraee, saldırının İsrail'e ait bir insansız hava aracının Lübnan hava sahasında uçuşu sırasında düşürülmesine karşılık düzenlendiğini kaydetti.

Söz konusu saldırılar hakkında Hizbullah'tan ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Güncel

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