İsrail'in katlettiği Filistinlilerin cesetlerini sokak hayvanları yedi

İsrail saldırısında Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin cansız bedenlerini sokak hayvanlarının yediği görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

CANSIZ BEDENLERİ SOKAK HAYVANLARI YEDİ

Medyada yer alan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta kayda alındığı belirtilen görüntülerde İsrail saldırısında öldürülen bazı Filistinlilerin cesetleri görülüyor. Ceset parçaları ve Filistinlilere ait eşyaların sağa sola saçıldığı yolda çok sayıda sokak hayvanının olduğu kameraya yansıyor. Sokak hayvanlarının ara sokakta bir Filistinliye ait cesedi yediğini gösteren dehşet görüntüler, sosyal medyada infial uyandırdı.

"CENAZELER DAHİ SAHİPSİZ KALDI"

Görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından durumun vahşet olduğunu dile getiren çok sayıda kullanıcı, dünyanın Gazze'deki katliamı durdurmamasını ve uluslararası kurumların sessizliğini sert ifadelerle eleştirdi.

Paylaşımlarda Filistinlilerin cenazelerinin dahi sahipsiz kaldığını dile getiren kullanıcılar, böyle bir vahşetin daha önce yaşanmadığını kaydetti.

"HEPSİ İSRAİL'İN İNFAZ ETTİĞİ FİLİSTİNLİLERE AİT"

Filistinli gazeteci Abdullah Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dehşete düşüren görüntüleri Gazze'nin güneyinde yer alan ve son günlerde İsrail saldırılarına hedef olan Han Yunus'ta kayda alındığını belirtti.

Söz konusu görüntüyü 23 Ocak'ta Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinde çektiğini aktaran Ubeyd, "Bu cesetler, işgal devleti İsrail ordusunun araçlarının konumlandığı Han Yunus'un Gizan en-Neccar bölgesinin sokaklarında infaz ettiği onlarca Filistinliye ait." ifadesini kullandı.

İsrail güçleri, geçen ay daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan ederek kara saldırıları başlatmıştı.