İsrail saldırılarıyla sağlık sistemi çöken Gazze'de "keratokonus" hastası kadın tedavi bekliyor

İsrail'in yıkıma yol açtığı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşam mücadelesi veren Filistinli Havle Talla, devamlı kontrole ve cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyan göz rahatsızlığının tedavi edilmesini veya kornea nakli için yurt dışına çıkmasına izin verilmesini istiyor.

Gazzeli 41 yaşındaki Talla, AA muhabirine, korneanın öne doğru koni şeklinde sivrileşme ve incelme durumu olan "keratokonus" rahatsızlığı sürecini ve tedaviye erişim imkanının olmadığını belirtti.

Teşhisinin 2008'de konulduğunu; o dönemde geçirdiği ilk kornea nakli ameliyatı sayesinde görme yetisinin bir kısmını geri kazandığını aktaran Talla, "Büyük bir heyecanla ikinci kornea nakli ameliyatı için gün sayıyordum. Ancak İsrail ordusunun hastaneleri tahrip etmesi ve tıbbi malzemelerin girişini engellemesiyle bir anda her şey kayboldu." dedi.

İsrail'in bölgeyi hedef alan saldırılarından sonra artık tedavi imkanı kalmadığını, tedavi fiyatlarının çok arttığını ve yapılması gereken aylık kontrollerin artık yapılmadığını dile getirdi Talla, "Ameliyattan sonra da göz sağlığım için tozdan kaçınmam, güneşe maruz kalmamam ve ağır yük taşımamam gibi sıkı talimatlara uydum. Gazze'de saldırılar patlak verene kadar zorluklara rağmen tedaviyi ve düzenli kontrolleri takip ettim." diye konuştu.

"İyi göremiyorum, gözlerim güneş, toz, duman her şeyden etkileniyor." diyen Talla, yakınlardaki evlerde yapılan bombalı saldırıların da göz sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Filistinli kadın, keratokonus hastaları için tedavinin sağlanmasını veya kornea nakli için yurt dışına çıkmalarına izin verilmesini talep etti.

-Tedavi içib yurt dışına çıkamayan hastaların durumu ağırlaşıyor

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Ali Hicazi de normal şartlarda Havle'nin tedavisinin sürdürülmesi gereken, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'nde karşı karşıya kaldıkları tabloyu "tamamen çökmüş" olarak nitelendirdi.

Hicazi, keratokonus hastalığının kademeli ilerleyen bir rahatsızlık olduğunu, gerekli muayeneler ve uygun gözlüklerle erken dönemde kontrol altına alınabildiğini ancak erken tanının konulamadığı durumlarda hastalığın ilerleyerek kornea naklinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.

Saldırılar öncesinde Gazze'deki Sağlık Bakanlığının başarılı bir kornea nakli programı yürüttüğünü ve bu kapsamda yüzlerce operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Hicazi, İsrail'in Gazze'deki hastaneleri tahrip etmesiyle bu sistemin tamamen durduğunu söyledi.

Hicazi, "Kornea kalınlığını ölçmek için modern cihazlarımız vardı. Hepsi yok edildi. Bugün ne tanı var, ne tedavi. Ameliyat yapılamıyor, temel damlalar yok, hatta uygun gözlükler bile bulunmuyor." dedi.

Krizin en kritik boyutuna da dikkati çeken Hicazi, tedavi için yurt dışına çıkması gereken hastaların sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Gazze'den ayrılamadığını, bu durumun da daha önce tedavi edilebilir nitelikte olan vakaların ağırlaşmasına yol açtığını vurguladı.

-"Savaş her şeyi yok etti"

Aksa Şehitleri Hastanesi Acil Servis Sorumlusu Muhammed Rıyan da büyük göç dalgalarıyla birlikte hastaneye ulaşan binlerce hasta nedeniyle durumun daha da karmaşık hale geldiğini belirtti. Rıyan, bu hastalar arasında keratokonus rahatsızlığı bulunan ve tedavi imkanlarına erişimini tamamen kaybeden kişilerin de bulunduğunu söyledi.

Rıyan, Gazze'de İsrail saldırıları öncesinde bu hastalığın teşhisi için gerekli cihazların mevcut olduğunu, ayrıca kornea nakli yapabilen uzman hekimlerin bulunduğunu ifade ederek, "Savaş her şeyi yok etti." dedi.

Artık kornea cerrahisinin de teşhisin de yapılamadığını, tedavinin ise "son derece nadir" hale geldiğini vurgulayan Rıyan, "Her gün, artık tedaviye ulaşma umudunu kaybetmiş hastalar geliyor. Ne Gazze içinde ne de dışında tedavi olabiliyorlar." diye konuştu.

Rıyan, erken tanının yapılamaması, ilaç eksikliği, kornea nakli programının durması ile ölçüm ve teşhis cihazlarının kaybının, Havle gibi hastaları görme kaybı riskiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümetinin verilerine göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 2 yıl boyunca uyguladığı soykırım, sağlık sisteminde ciddi hasara yol açtı. Bu saldırılarda 34 hastane ve 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, ayrıca 132 ambulans da kullanılmaz hale getirildi.

Ekim 2023'te başlayan saldırılardan bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 bini aşkın kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler, bölgenin yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.