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Güney Lübnan'da Uçurtma Festivali: 'Toprak da Gökyüzü de Bizim'

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İsrail saldırıları altındaki Lübnan'ın güneyinde düzenlenen 8. uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı. Sağlık Bakanı Nasreddin, festivallerin direniş sembolü olduğunu vurgularken, saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Ateşkes ihlalleri sürüyor.

İsrail saldırılarının hedefindeki Lübnan'ın güneyinde düzenlenen uçurtma festivaline binlerce kişi katıldı.

Lübnan'ın güneyindeki Zirariye beldesinde "Toprak da gökyüzü de bizim" sloganıyla Zahrani Sahili Belediyeler Birliği ile Said ve Sadi Fahri Kalkınma Vakfı işbirliğiyle 8. uçurtma festivali düzenlendi.

Zahr el-Hava - Et-Tulul bölgesinde organize edilen etkinliğe, belde sakinlerinin yanı sıra civar kent ve beldelerden gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

İsrail saldırılarının gölgesinde, bölgede gökyüzüne yükselen binlerce uçurtma, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklara umut ve sevinç dolu anlar yaşattı.

Festivale katılan Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, burada basına yaptığı açıklamada, "Devam eden tüm İsrail saldırılarına rağmen bu festival, direnen kahraman güney topraklarında gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan festivalin düzenlendiği 4 Eylül akşam saatlerinde Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki çeşitli bölgeleri hedef alan İsrail hava saldırılarında 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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