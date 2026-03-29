Haberler

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1238'e yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 49 artarak 1238'e ulaştığını açıkladı. Saldırılar sonucunda 3 bin 543 kişi yaralandı, 124'ü çocuk, 87'si kadın.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 124'ünün çocuk, 87'sinin kadın olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 52 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 127 sağlık personelinin yaralandığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1189 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
