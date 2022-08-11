İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği
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Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması Çocukların mum yakması Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze...
Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliğinden detaylar
İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde resimler taşıması
Çocukların mum yakması
Kayan Kültür Merkezi Müdürü Tağrit Şafut ile röportaj GAZZE - Filistinli çocuklar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybedenler için Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'nde anma etkinliği düzenledi. Anma etkinliğine katılan çocuklar, mum yaktı.
AA / Mohammed Dahlan - Güncel