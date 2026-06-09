İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında iki üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti

İsrail'in İran'a düzenlediği son saldırılarda İran Ordusu Hava Savunma Kuvvetleri'ne bağlı iki üst düzey askeri yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonu, iki üst düzey askeri yetkilinin, İsrail saldırıları sonucu yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Buna göre, İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarında hava savunma kuvvetlerine bağlı Seyyid Behmen Hüseyni ve Ali Rıza Abiri isimli iki askeri yetkili hayatını kaybetti.

Askerler için bugün başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.