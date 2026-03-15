Haberler

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 239'a yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 239'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde 5 Filistinlinin naaşının çıkarıldığını ve 8 yaralının hastanelere götürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 72 bin 239'a ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 24 saatte 5 Filistinlinin naaşı ile 8 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 663 kişinin öldüğü, 1762 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybının 72 bin 239'a, yaralı sayısı ise 171 bin 861'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Halime Afra Aksoy
