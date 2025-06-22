Gazze'de Yemeğe Ulaşmaya Çalışan Filistinli Çocuklar

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22 Haziran 2025'te Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampta, yemeği almak için mücadele eden Filistinli çocukların fotoğrafları dikkat çekti. Kampta yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken, bu çocuklar temel gıda ihtiyacını karşılamak için çaba sarf ediyor. Fotoğraf, Rizek Abdeljawad tarafından çekildi.

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Gazze'nin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı kampta, kazandaki bitmek üzere olan yemeği almaya çalışan Filistinli çocuklar, 21 Haziran 2025. (Fotoğraf: Rizek Abdeljawad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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