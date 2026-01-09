İsrail basını: İsrail, Moskova'nın Suriye'nin güneyine Rus güçleri konuşlandırma önerisini engelliyor

İsrail basını, Rusya'nın Suriye'nin güneyine askeri güç konuşlandırma yönündeki girişiminin, Tel Aviv yönetiminin itirazı nedeniyle şimdilik hayata geçirilemediğini belirtti.

İsrail'in Haaretz gazetesi, Rusya ve Suriye'nin ülkenin güneyine Rus askeri güçleri konuşlandırmayı planladığını ancak İsrail'in bu adıma karşı çıkarak süreci engellediğini öne sürdü.

Haberde, İsrail Kamu Yayın Kurumu'nun (KAN) Kasım 2025'te, Suriye hükümetine yakın olduğu belirtilen bir kaynağa dayandırdığı bilgilere yer verildi.

Buna göre, Rus askeri heyetinin güney Suriye'ye gerçekleştirdiği "olağan dışı" ziyaret, Moskova'nın bölgede askeri polis devriyelerini yeniden konuşlandırma önerisinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Söz konusu devriyelerin, İsrail ve Suriye güçleri arasında tampon görevi görmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kamu yayın kurumu, ziyaretin tarihine ve katılımcılarına ilişkin ayrıntı paylaşmazken, o dönemde Rusya, Suriye veya İsrail'den resmi bir açıklama yapılmadığını belirtti. Aynı kaynağa göre, Suriye hükümeti henüz öneriye onay vermedi ve dosya inceleme aşamasında bulunuyor.

Haaretz, ismi açıklanmayan İsrailli bir kaynağın, Rus güçlerinin konuşlandırılmasının "İsrail'in bölgedeki hareket serbestisini kısıtlamayı amaçladığını" söylediğini aktardı.

Kaynak ayrıca, Moskova'nın Tel Aviv ile önceden koordinasyon sağlanmadan bu adımı atmaya şu aşamada sıcak bakmadığını öne sürdü.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberde, Suriye hükümetinin bu girişimi, ülkenin güneyinde İsrail faaliyetlerini sınırlandırmak amacıyla desteklediği iddia edildi. Ayrıca konunun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında son aylarda yapılan görüşmelerde ele alındığı belirtildi.

Öte yandan iki yabancı diplomatik kaynak, Suriye'nin güneyinde Rus güçlerinin konuşlandırılması konusunda istişarelerin sürdüğünü doğrularken İsrail'in, Rus askeri varlığı yerine bölgenin tamamen silahsızlandırılmasını tercih ettiğini kaydetti.