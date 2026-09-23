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İsrail polisi ve Şin-Bet, Ben-Gvir'e suikast planı iddiasıyla iki Filistinliyi alıkoydu

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İsrail polisi ve Şin-Bet, Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinlinin Ben-Gvir'e suikast planladığını öne sürdü. Açıklamaya göre ikili 2024'te karar verdi, patlayıcı taşıyabilen İHA almaya çalıştı; Ben-Gvir ise planın kendisine yönelik 11. suikast girişimi olduğunu savundu.

İsrail polisi ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde iki Filistinlinin aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e suikast planladıklarını öne sürdü.

The Times of Israel'in haberine göre, söz konusu iki Filistinli İsrail polisi ve istihbaratı tarafından alıkonuldu.

İsrail polisi ve Şin-Bet'in ortak açıklamasında, Filistinlilerin Ben-Gvir'e suikast düzenlemeyi ve İsrail askerlerini kaçırmayı planladığı??????? savunuldu.

Filistinlilerin bu kapsamda tüfek ve mühimmat temin etmek gibi hazırlıklar yaptığı iddia edilen açıklamada, ikilinin 2024'te Ben-Gvir'i öldürmeye karar verdiği ve patlayıcı taşıyabilen insansız hava aracı (İHA) satın almaya çalıştığı ileri sürüldü.

Açıklamada, Filistinlilerin kimlikleri ve ne zaman alıkonuldukları belirtilmezken haklarında iddianame hazırlandığı aktarıldı.

Ben-Gvir ise iddia edilen suikast planının kendisine yönelik 11. suikast girişimi olduğunu savundu.

Kaynak: AA
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