İsrail Polisi, Mescid-i Aksa Hatibine Giriş Yasağı Getirdi

İsrail polisi, Gazze'deki katliam karşısında uluslararası camianın sessizliğini eleştiren Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Hüseyin'e 27 Temmuz Pazar gününe kadar Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hüseyin, cuma hutbesinin ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

İsrail polisi, sorguladıktan sonra serbest bıraktığı Hüseyin'in pazar gününe kadar Mescid-i Aksa'ya girişini yasakladı.

Mescid-i Aksa hatibi Hüseyin'in neden bu cezayı aldığına ilişkin ise açıklama yapılmadı.

Hüseyin, Mescid-i Aksa'da verdiği hutbede İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı işlediği katliamlar karşısında uluslararası camianın sessizliğini eleştirmişti.

Mescid-i Aksa hatiplerinden Muhammed Selim de 11 Nisan'daki cuma hutbesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınaması nedeniyle İsrail polisince Aksa'dan bir hafta uzaklaştırılmıştı.