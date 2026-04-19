Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak Talmudik ritüeller gerçekleştirdi. İsrail polisi, Müslümanların ibadetine engel olmak için sıkı kontroller uyguladı.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği, İsrail polisinin korumasındaki fanatik 150 Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini bildirdi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'da Talmudik ritüeller gerçekleştirdi ve avluda provokatif turlar attı.
Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisinin ise ibadet amacıyla içeri girmek isteyen Müslümanlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalarda bulunduğu, sıkı kimlik kontrolleri yaparak girişleri engellemeye çalıştığı aktarıldı.