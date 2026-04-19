Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te, 150 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak Talmudik ritüeller gerçekleştirdi. İsrail polisi, Müslümanların ibadetine engel olmak için sıkı kontroller uyguladı.

İsrail polisinin korumasındaki 150 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği, İsrail polisinin korumasındaki fanatik 150 Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında yer alan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'da Talmudik ritüeller gerçekleştirdi ve avluda provokatif turlar attı.

Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen İsrail polisinin ise ibadet amacıyla içeri girmek isteyen Müslümanlara yönelik kısıtlayıcı uygulamalarda bulunduğu, sıkı kimlik kontrolleri yaparak girişleri engellemeye çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Hosni Nedim
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi

"Heyet yola çıktı" diyen Trump'tan İran'a ateşkes resti
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
İstanbul ve Adana'da dev operasyon! 1107 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Yüzlercesini yan yana dizdiler
Dev hamburger zincirine kayyum atandı

Dev hamburger zincirine kayyum atandı! Şubeler tek tek kapanıyor
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti

Dünyayı alarm durumuna geçiren adım
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış

Korkunç iddia: Eski vali olayı örtbas etmek için her şeyi yapmış
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi

Yavaş'la ilgili yeni iddia gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
BTK okul saldırıları sonrası düğmeye bastı: VPN işlemeyecek, kontrol ailede olacak

BTK okul saldırıları sonrası harekete geçti! Art arda yeni kararlar