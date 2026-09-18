İsrail polisi, İsrail vatandaşı bir Filistinliyi ateş ederek öldürdü

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İsrail polisi, ülkenin kuzeyindeki Ummu'l-Fehm kentinde kovalamaca sonucu durdurduğu aracından inen ve üzerinde herhangi bir silah bulunmadığı belirlenen İsrail vatandaşı Filistinli Alaa Mahamid'i ateş ederek öldürdü.

Haaretz gazetesinin haberinde, olayın dün Ummu'l-Fehm kenti yakınlarındaki 65 numaralı kara yolunda meydana geldiği belirtildi.

Bölgede devriye gezen İsrail Sınır Polisi'ne bağlı motosikletli ekiplerin, İsrail vatandaşı Filistinli Mahamid'in sürdüğü araca "dur" ihtarında bulunduğu, sürücünün durmaması üzerine başlayan takibin Ümmü'l-Fehm kent merkezinde son bulduğu öne sürüldü.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise polisin, Mahamid'i aracından silah doğrultarak indirdiği, tartakladığı ve ardından art arda ateş ederek öldürdüğü görülüyor.

Yapılan incelemede Mahamid'in silahsız olduğu kesinleşti.

Olayın ardından gözaltına alınan polis memuru, ifadesinin ardından beş günlük ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırılarında ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA