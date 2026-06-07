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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te 8 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te tarım arazilerinde ve çeşitli noktalarda 8 Filistinliyi gözaltına aldı. Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki baskın ve gözaltılar arttı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Beyt Annan beldesinde tarım arazilerinde bulunan 5 çiftçiyi gözaltına aldığı belirtildi.

Çiftçilerin yakındaki "yasa dışı Yahudi yerleşim birimine yaklaştıkları bahanesiyle" gözaltına alındığı ifade edildi.

Öte yandan yerel kaynaklar tarafından İsrail polisinin, Doğu Kudüs'ün ana kapılarından biri olan Bab el-Amud (Şam Kapısı) yakınında bir Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Huzma beldesinde de En-Nazmi ailesinin evine baskın düzenleyen İsrail polisinin, Ziya ve Mehran adlı iki kardeşi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA / Zeynep Hilal Duran
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