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İsrail'de peş peşe istifalar! İstihbaratın tepesindeki isim görevi bıraktı

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İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti. Bu, son 24 saat içinde polis teşkilatında gerçekleşen ikinci istifa oldu.

İsrail Polis İstihbarat Birimi Başkanı Dror Assaraf'ın, görevinden istifa ettiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "Assaraf, 35 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa edeceği kararını açıkladı." ifadeleri kullanıldı. Bunun polis teşkilatında son 24 saatte gelen ikinci istifa olduğu vurgulanan haberde, polis teşkilatının kuzey bölge şefi Shoki Tahaukha'nın da görevinden istifa ettiği aktarıldı.

Böylece 2024 yılında polis teşkilatından istifa eden üst düzey yetkili sayısının 6'ya çıktığına dikkati çekilen haberde, polis yetkililerin istifa nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

LEVY'NİN TAYİNİNDEN BERİ 3. İSTİFA

İsrail merkezli "Walla" sitesinin haberi ise Daniel Levy'nin İsrail Polis Komiserliğine tayin edildiğinden beri üçüncü istifanın gerçekleştiğine işaret edildi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından aday gösterilen Levy, temmuz ayında polis komiseri olarak göreve başlamıştı.

Öte yandan; İsrail Ordusu dün yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tamir Yadai'nin, "kişisel sebeplerden ötürü" görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yadai, son üç yıldır Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapıyordu.

Kaynak: AA / Güncel

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