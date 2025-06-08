İsrail, Özgürlük Filosu'nun Madleen Gemisi'ne Müdahale Hazırlığında

İsrail, Özgürlük Filosu'nun Madleen Gemisi'ne Müdahale Hazırlığında
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İsrail ordusu, Gazze'ye yardım götüren Madleen gemisine müdahale etmeyi, gemiyi Aşdod Limanı'na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığını açıkladı. Savunma Bakanı Katz, gereken her şeyi yapmaları talimatını verdi.

İsrail basını, ordunun, Gazze'ye yardım götürmek üzere yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisine Gazze'ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı'na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığını iddia etti.

İsrail Kanal 12'nin haberine göre ordu, gemiyi Gazze kıyılarına ulaşmadan durdurmak için hazırlık yaptı.

Ordunun, Madleen gemisine Gazze'ye ulaşmadan müdahale etmeyi, Aşdod Limanı'na çekmeyi ve gemideki aktivistleri sınır dışı etmeyi planladığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

Katz, İsrail'in Gazze'deki ablukayı kırmayı amaçlayan her türlü girişime "deniz, hava ve karada harekete geçeceğini" dile getirmişti.

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Koalisyonun başka bir gemisine geçen ay İHA ile saldırılmıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın çeşitli yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonunun "Conscience" gemisi Malta açıklarında 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının saldırısına uğramıştı.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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