İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde ihlallerini sürdürüyor

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ilinde gerçekleştirdiği baskınlar ve sivillere yönelik saldırılar, 1974 Ayrılma Anlaşması'nın ihlali olarak değerlendiriliyor. Suriye yönetimi, uluslararası toplumu İsrail'in saldırgan eylemlerine karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

İsrail ordusunun Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde ihlallerine devam ettiği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, Kuneytra kırsalındaki Doğu Samdaniye köyüne 2 askeri araçla baskın düzenleyen İsrail ordusunun evlerde arama yaptığını bildirdi.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Suriye, İsrail güçlerinin işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yinelerken, uluslararası toplumu da İsrail'in "saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya" çağırıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Karaahmet
